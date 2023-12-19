В правительстве договорились об исключениях из курсовой пошлины

19 декабря. FINMARKET.RU - Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вывела из-под действия курсовых экспортных пошлин ряд товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, и некоторые виды высокотехнологичной продукции. Планируется, что исключения вступят в силу во второй половине января 2024 г. Об этом сообщил "Ведомостям" источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Пошлинами перестанут облагать лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическую продукцию, металлические бытовые изделия, некоторые промышленные инструменты (в том числе для бурения и прессования), пастилу, зефир, соевый белковый протеин и некоторые другие товары.

Этот перечень по итогам консультаций с бизнесом согласовали Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Минэку предстоит подготовить соответствующее постановление правительства. Основными целями изъятий является поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний, сообщил источник. "Предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом с целью поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. Диалог с российскими экспортерами на эту тему будет продолжен", – подчеркнула директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Экспортная пошлина, привязанная к курсу рубля, заработала с 1 октября, ее действие продлится до конца 2024 г. Сбор составляет 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85–90 руб./$, 5,5% – при курсе 90–95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – устанавливается для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составляет до 10% в зависимости от курса рубля.