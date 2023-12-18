Перевод денег без открытия счета ограничат

18 декабря. FINMARKET.RU - Денежные переводы граждан на сумму больше 100 тысяч рублей будут ограничены в России, если не будет открыт банковской счет. Это будет касаться клиентов, прошедших упрощенную идентификацию личности. Законопроект Росфинмониторинга об этом одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Документ согласован с Центробанком, Минцифры, Минфином, МВД и Роскомнадзором, пишет "Российская газета"

"Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны", - отметили в Минфине.

Также отмечается, что полная идентификация будет проводиться в отделении банка при личном присутствии клиента.