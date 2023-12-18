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18 декабря 2023 года 10:48
Перевод денег без открытия счета ограничат
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Владимир Смирнов/ТАСС
18 декабря. FINMARKET.RU - Денежные переводы граждан на сумму больше 100 тысяч рублей будут ограничены в России, если не будет открыт банковской счет. Это будет касаться клиентов, прошедших упрощенную идентификацию личности. Законопроект Росфинмониторинга об этом одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Документ согласован с Центробанком, Минцифры, Минфином, МВД и Роскомнадзором, пишет "Российская газета". "Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны", - отметили в Минфине. Также отмечается, что полная идентификация будет проводиться в отделении банка при личном присутствии клиента.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, деньги, перевод, ограничения
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