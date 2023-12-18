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18 декабря 2023 года 10:48

Перевод денег без открытия счета ограничат

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
18 декабря. FINMARKET.RU - Денежные переводы граждан на сумму больше 100 тысяч рублей будут ограничены в России, если не будет открыт банковской счет. Это будет касаться клиентов, прошедших упрощенную идентификацию личности. Законопроект Росфинмониторинга об этом одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Документ согласован с Центробанком, Минцифры, Минфином, МВД и Роскомнадзором, пишет "Российская газета".

"Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны", - отметили в Минфине.

Также отмечается, что полная идентификация будет проводиться в отделении банка при личном присутствии клиента.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  деньги,  перевод,  ограничения

 
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