На рынке микрофинансирования появится новый продукт

18 декабря. FINMARKET.RU - На рынке микрофинансирования может появиться новый- кредитные линии. Их размер может составлять до 50 тыс. руб., срок - от полугода. Ставки будут вдвое ниже, чем по "займам до зарплаты".

Опрос "Коммерсанта" показал, что многие микрофинансовые компании в 2024 году собираются начать предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность. В частности, запустить продукт в том или ином виде планируют в "Займере", Webbankir, Moneyman. Суммы лимитов будут составлять 15-50 тыс. руб., сроки - от полугода. Ставки планируются вдвое ниже, чем по PDL-займам ("займы до зарплаты", сейчас 0,8% в день), на уровне installement (среднесрочные займы), то есть будут в диапазоне 6-272%.

В перспективе, полагают микрофинансисты, кредитные линии могут занять от 5% до трети рынка среднесрочных займов. Особенность кредитных линий в том, что они в меньшей степени увеличивают формальную долговую нагрузку заемщика и помогают банкам соблюдать макропруденциальные лимиты. Но те же свойства могут сыграть и против заемщиков, если кредитная линия не используется.