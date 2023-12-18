Рынок софта для финтеха вырастет к 2028 году вдвое

18 декабря. FINMARKET.RU - Российскийсофта для финансового сектора в ближайшие пять лет будет расти на 13,5% в год. В 2022 г. он составлял 28 млрд руб., по итогам 2023 г. достигнет 31,5 млрд руб., а к 2028 г. его объем составит 59,5 млрд руб. Такой прогноз приводится в исследовании Strategy Partners, пишут "Ведомости" . Этот сегмент будет расти быстрее, чем рынок программного обеспечения (ПО) в целом: весь рынок российского ПО будет расти на 12,5% в год и достигнет к 2028 г. 2,3 трлн руб., подсчитали эксперты консалтинговой компании. Опережающие темпы роста в финтехе обеспечит внедрение новых платежных систем и спрос на решения для обеспечения расчетов и обработки финансовой информации.

На фоне глобальной цифровизации бизнеса мировой рынок ПО рос на 18,5% в год на протяжении последних четырех лет, говорится в исследовании. Российский рынок софта рос еще быстрее - в среднем на 19,4% в год. В 2022 г. рынок ПО вырос сразу на 23,7% и его емкость составила 1,1 трлн руб., указано в отчете.

Согласно исследованию Strategy Partners, крупнейшими поставщиками IT-решений для финансового сектора России на сегодняшний день выступают "Диасофт" (в разных категориях занимал в 2022 г. от 20 до 40% рынка), "Крок" (45% рынка системной интеграции), а также ЦФТ, R-Style и "Ланит". На международном рынке лидирует разработчик Infosys, решения которого закупают крупнейшие банки прежде всего в странах Юго-Восточной Азии, говорится в отчете.