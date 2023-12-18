Производители предупреждают: электроника подорожает

18 декабря. FINMARKET.RU - Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут действовать в 2024 году. Речь идет о проекте постановления правительства.

"Известия" ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники "РАТЭК" в адрес Минэкономразвития. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза - с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 т до 59,4 тыс. рублей за 1 т. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнутна продукцию, говорится в обращении бизнеса в Минэкономразвития.

"Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику", - предполагают в РАТЭК. Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (ее стоимость - 17 тыс. рублей, а вес - 60,5 кг) на сегодняшний день составляет 1,4%, то есть почти 240 рублей. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации этот показатель вырастет до 5,3%, то есть до чуть более 900.

Более того, как подсчитали в РАТЭК, в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза. Ситуация обостряется еще и тем, что бизнес уже расписал свой бюджет на следующий год: его сформировали на основе действующих правовых актов, а "столь значимые изменения налоговой нагрузки станут одной из причин дестабилизации ситуации в отрасли", указали представители ассоциации.

Бизнес просит Минэкономразвития отложить эту меру. Но в Минприроды отмечают: власти не меняли ставки экологического сбора практически восемь лет, и после их повышения непродовольственные товары подорожают максимум на 1%.