Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2023 года.

В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - "Тинькофф Банк", по охватам - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 54 272 упоминания (45 654 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 30 239 упоминаний (29 181 в октябре), за ним следует банк ФК "Открытие" - 12 594 упоминания (11 569 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 9%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 47% по сравнению с октябрем.

В рейтинге охвата ВТБ занял первую строку рейтинга с результатом 298,5 млн, показатель охватов вырос на 9% (273,7 млн в октябре). На втором месте - ВТБ с результатом 282 млн (+1,6%, 277,4 млн в октябре). Третью строчку занял Альфа-Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 67% - до 167 млн (99,8 млн в октябре).

Ключевые события в медиаполе Сбербанка в октябре были связаны с проведением "Зеленого дня", в этом году сроки проведения акции продлены с двух, как это было раньше, до четырех дней. Клиентам банка были доступны многочисленные подарки и акции: повышенный кэшбек, бонусы, скидки и особые условия в сервисах компаний-партнеров. "Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась, - напомнил первый зампред банка Кирилл Царев. - Мы рады предоставить нашим клиентам выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах жизни, экономя время и деньги".

Также в октябре Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2023 года. Банк заработал 411,4 млрд рублей чистой прибыли по результатам квартала, что стало рекордным показателем. Средства населения в Сбербанке за 9 месяцев 2023 года увеличились на 15,7% и составили 21,409 трлн рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 18,1% - до 13,432 трлн.

Сбербанк ведет переговоры со специалистами в Египте по вопросу использования его технологии искусственного интеллекта (ИИ) в расшифровке манускриптов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. "Как сохранить и расшифровать манускрипты - большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с "Digital Петр"", - рассказал он. Ведяхин также напомнил, что ранее Сбербанк помог в расшифровке рукописей Петра I.

Главным событием в информационном поле ВТБ стала встреча Президента Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, в ходе которой, в частности, обсудили выполнение гособоронзаказа предприятиями ОСК, а также реализацию проектов гражданского судостроения. "Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река - море". Очень большой спрос", - заявил А.Костин.

С 1 ноября ВТБ повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 п.п. вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ, минимальная ставка с учетом всех дисконтов теперь составляет 16,4% годовых. "Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка), для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ - от 16,4%", - сообщила пресс-служба банка.

В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 ВТБ презентовал новую технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Функционал будет доступен пользователям ВТБ Онлайн - участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод будет проходить мгновенно и бесшовно.

В банке ФК "Открытие" оценили объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России. Основными внешнеэкономическими партнерами клиентов банка ФК "Открытие" в 2023 году стали торговые компании из Китая, Белоруссии, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран.

Резонансным событием в медиаполе "Тинькофф Банка" стала новость о запрете сотрудникам работать из-за рубежа, кроме трех стран: Армения, Белоруссия и Казахстан. В "Тинькофф" объяснили это двумя правилами. Во-первых, банк - системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры (КИИ): к ней выдвигаются требования ФСТЭК, которые затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях. Вторая причина - безопасность данных. "В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", - подчеркнули в пресс-службе банка.

В ноябре в отношении Альфа-Банка было возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. По мнению ФАС России, реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. Ведомство получило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты Альфа-банка. В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: "Обслуживание в первый год - 0 рублей, со второго - 990 рублей"

Название Упоминания в СМИ, ноябрь 2023 Упоминания в СМИ, октябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 54 272 45 654 18,9 2 ВТБ 30 239 29 181 3,6 3 ФК Открытие 12 594 11 569 8,9 4 Тинькофф Банк 8 304 7 122 16,6 5 Газпромбанк 8 282 7 593 9,1 6 Альфа-Банк 8 116 6 221 30,5 7 Промсвязьбанк 7 951 6 723 18,3 8 Россельхозбанк 7 555 7 806 -3,2 9 Совкомбанк 4 845 4 222 14,8 10 Почта Банк 3 276 2 139 53,2 11 МТС Банк 2 963 3 776 -21,5 12 Росбанк 2 929 2 998 -2,3 13 ХКБ Банк 2 525 1 322 91,8 14 Московский Кредитный Банк 2 511 1 605 56,4 15 Банк Русский Стандарт 2 416 997 142,3 16 Банк ДОМ.РФ 2 314 2 640 -12,3 17 Банк УРАЛСИБ 2 084 1 892 10,1 18 ВБРР 1 968 350 462,3 19 Ренессанс Кредит 1 773 868 104,3 20 Абсолют Банк 1 694 814 108,1 21 Росгосстрахбанк 1 665 1 823 -8,7 22 РНКБ Банк 1 471 1 156 27,2 23 Райффайзенбанк 1 433 1 617 -11,4 24 Банк Синара 1 278 1 877 -31,9 25 Банк Санкт-Петербург 1 244 1 681 -26,0 26 Дальневосточный банк 1 165 1 123 3,7 27 Примсоцбанк 1 151 1 235 -6,8 28 Банк ЗЕНИТ 1 151 1 015 13,4 29 УБРиР 1 132 1 241 -8,8 30 МСП Банк 1 097 653 68,0 31 Новикомбанк 1 081 846 27,8 32 АК Барс Банк 916 945 -3,1 33 ОТП Банк 749 813 -7,9 34 Банк Левобережный 650 418 55,5 35 Банк ТРАСТ 641 841 -23,8 36 КБ "Центр-инвест" 572 565 1,2 37 Алмазэргиэнбанк 559 540 3,5 38 Росэксимбанк 527 445 18,4 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 485 780 -37,8 40 БЖФ банк 450 74 508,1 41 ББР Банк 442 901 -50,9 42 Банк "Точка" 438 316 38,6 43 АКБ "Металлинвестбанк" 431 202 113,4 44 АБ "Россия" 416 275 51,3 45 Севергазбанк 411 299 37,5 46 Фора-Банк 410 167 145,5 47 ЮниКредит Банк 387 477 -18,9 48 Транскапиталбанк 356 382 -6,8 49 Банк Союз 315 399 -21,1 50 Экспобанк 308 239 28,9

Название Индекс заметности, ноябрь 2023 Индекс заметности, октябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 9 436 787 6 972 381 35,3 2 ВТБ 4 233 687 3 879 159 9,1 3 Тинькофф Банк 1 438 604 977 888 47,1 4 Промсвязьбанк 1 410 032 937 623 50,4 5 Альфа-Банк 1 329 553 858 324 54,9 6 ФК Открытие 1 211 010 1 129 179 7,2 7 Россельхозбанк 869 698 859 206 1,2 8 Газпромбанк 853 826 830 736 2,8 9 Совкомбанк 663 723 513 384 29,3 10 Новикомбанк 452 912 335 072 35,2 11 Банк УРАЛСИБ 452 530 412 534 9,7 12 Почта банк 445 746 257 169 73,3 13 Росбанк 437 998 255 435 7156 14 Банк Русский Стандарт 402 414 139 916 187,6 15 Банк ДОМ.РФ 359 621 408 517 -12,0 16 Банк Синара 313 214 353 506 -11,4 17 ВБРР 290 356 13 975 1977,7 18 МТС Банк 275 098 430 066 -36,0 19 Росгосстрах Банк 253 612 327 850 -22,6 20 Райффайзенбанк 242 381 302 075 -19,8 21 Банк Санкт-Петербург 217 629 161 472 34,8 22 РНКБ Банк 214 279 298 256 -28,2 23 ХКФ Банк 204 947 64 520 217,6 24 Московский Кредитный Банк 190 371 165 748 14,9 25 Абсолют Банк 187 512 53 917 247,8 26 АК Барс Банк 178 516 148 272 20,4 27 УБРиР 140 884 194 863 -27,7 28 Банк ТРАСТ 133 051 181 394 -26,7 29 БЖФ Банк 128 034 11 234 1039,7 30 Фора Банк 118 565 14 093 741,3 31 МСП Банк 106 335 109 832 -3,2 32 КБ "Центр-инвест" 98 974 115 921 -14,6 32 Банк ЗЕНИТ 94 021 110 034 -14,6 34 Росэксимбанк 81 451 82 113 -0,8 35 Банк БКФ 63 823 69 685 -8,4 36 НДБ-Банк 59 009 58 809 0,3 37 Банк "Точка" 58 342 35 836 62,8 38 Банк Левобережный 56 925 21 808 161,0 39 ЮниКредит Банк 56 765 66 000 -14,0 40 Ренессанс Кредит 51 717 51 331 0,8 41 Ситибанк 50 310 41 658 20,8 42 ОТП Банк 48 358 60 699 -20,3 43 СМП Банк 41 072 61 543 -33,3 44 Банк Союз 31 660 32 459 -2,5 45 Гарант-Инвест 31 328 2 619 1096,2 46 Примсоцбанк 31 128 25 300 23,0 47 АБ "Россия" 29 834 29 646 0,6 48 Экспобанк 29 313 27 346 7,2 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 28 512 44 -11,6 50 Модульбанк 25 403 25 356 0,2

Название Охват аудитории, ноябрь 2023 Охват аудитории, октябрь 2023 Изменение, % 1 ВТБ 298 534 403 273 734 445 9,1 2 Сбербанк 282 052 382 277 498 629 1,6 3 Альфа-Банк 167 007 487 99 901 465 67,2 4 Газпромбанк 141 560 947 113 256 387 25,0 5 ФК Открытие 138 639 019 122 376 059 13,3 6 Почта Банк 137 772 368 75 805 370 81,7 7 Тинькофф Банк 132 291 938 179 706 072 -26,4 8 Банк Русский Стандарт 131 365 607 52 939 970 148,1 9 ВБРР 115 137 209 16 707 272 589,1 10 Абсолютбанк 113 005 605 24 187 910 367,2 11 ХКФ Банк 109 793 795 24 180 506 354,1 12 Промсвязьбанк 104 480 320 89 028 326 17,4 13 Ро банк 86 570 930 83 809 731 3,3 14 Россельхозбанк 85 899 711 75 959 164 13,1 15 Совкомбанк 72 358 929 81 420 804 -11,1 16 МТС Банк 65 799 279 71 346 760 -7,8 17 Московский Кредитный Банк 63 641 636 40 196 503 58,3 18 Банк УРАЛСИБ 59 488 701 37 798 418 57,8 19 Райффайзенбанк 47 753 691 72 414 211 -34,1 20 БЖФ Банк 45 719 068 5 654 338 708,6 21 Банк ДОМ.РФ 44 887 116 38 405 627 16,9 22 Фора-Банк 41 773 594 1 616 192 2484,7 23 Банк БКФ 41 731 698 18 178 985 129,6 24 ОТП Банк 40 618 238 31 000 850 31,0 25 РНКБ Банк 35 237 403 28 264 9669 24,7 26 Банк Санкт-Петербург 29 931 602 33 018 470 -9,3 27 Банк ЗЕНИТ 29 494 650 33 499 896 -12,0 28 Банк "Точка" 28 579 808 11 678 127 144,7 29 МСП Банк 27 566 632 18 391 224 49,9 30 Ситибанк 27 309 070 28 702 472 -4,9 31 Примсоцбанк 26 984 531 3 083 675 775,1 32 Банк ТРАСТ 26 714 916 24 449 142 9,3 33 Банк Синара 26 333 922 34 733 839 -24,2 34 Росгосстрах Банк 24 068 613 22 666 151 6,2 35 Новикомбанк 24 064 527 35 029 588 -32,3 36 ЮниКредит Банк 23 380 711 20 937 325 11,7 37 АБ "Россия" 22 243 340 32 951 685 -32,5 38 УБРиР 21 961 671 20 788 550 5,6 39 АК Барс Банк 21 829 549 23 584 705 -7,4 40 Ренессанс Кредит 21 747 254 21 625 2123 0,6 41 Азиатско-Тихоокеанский Банк" 17 365 624 10 308 910 68,6 42 Банк "РосФинанс" 15 364 874 2 720 409 464,8 43 Транскапиталбанк 14 398 859 10 181 883 41,4 44 Банк Союз 13 586 982 17 239 705 -21,2 45 МБ Банк 13 160 899 4 557 798 188,8 46 Банк Интеза 12 503 379 9 217 026 35,7 47 Экспобанк 10 948 718 18 011 685 -39,2 48 Банк "Приморье" 10 848 827 2 489 348 335,8 49 Цифра Банк 10 323 995 14 992 662 -31,1 50 РосДорБанк 10 261 269 7 094 278 44,6

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СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: ноябрь 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 15.12.2023.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru