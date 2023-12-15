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15 декабря 2023 года 10:22
В РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья
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Жуков Вадим/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - В России может появиться единый оператор стройки частных домов. Новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей ЖКХ, дорог и прочей инфраструктуры, а также выделять земли. Такие предложения разработал Общественный совет при Минстрое. Об этом "Известиям" рассказал член совета, управляющий партнер ГК "Омакульма" Константин Пороцкий. Появление подобного органа давно ждет бизнес, мера поможет снизить расходы девелоперов, отметили опрошенные изданием эксперты. Они также прогнозируют, что появление единого оператора может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья.
Опубликовано Финмаркет
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