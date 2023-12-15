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15 декабря 2023 года 10:10
Совет при президенте выступил против проекта Минцифры
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Артем Геодакян/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против идеи Минцифры по разработке Цифрового кодекса, пишет "Коммерсантъ". Совет счел, что создание кодекса преждевременно, а предмет его регулирования определен "расплывчато и противоречиво": информацией в гражданском праве можно считать содержание почти всех его институтов — от заключения договоров до составления завещания. В Минцифры рассчитывают найти компромисс. Но юристы склонны согласиться с советом, полагая, что для урегулирования правовых вопросов цифровизации достаточно локального изменения отдельных законов. В то же время в совете признают, что совершенствовать законодательство в отношении цифровой среды необходимо: имеющиеся правовые акты "архаичны и внутренне противоречивы, а закрепленный в них категориальный аппарат не соответствует терминологии как частного, так и публичного права", пишет издание.
Опубликовано Финмаркет
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