Совет при президенте выступил против проекта Минцифры

15 декабря. FINMARKET.RU - Совет при президентепо кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против идеи Минцифры по разработке Цифрового кодекса, пишет "Коммерсантъ".

Совет счел, что создание кодекса преждевременно, а предмет его регулирования определен "расплывчато и противоречиво": информацией в гражданском праве можно считать содержание почти всех его институтов — от заключения договоров до составления завещания. В Минцифры рассчитывают найти компромисс. Но юристы склонны согласиться с советом, полагая, что для урегулирования правовых вопросов цифровизации достаточно локального изменения отдельных законов.

В то же время в совете признают, что совершенствовать законодательство в отношении цифровой среды необходимо: имеющиеся правовые акты "архаичны и внутренне противоречивы, а закрепленный в них категориальный аппарат не соответствует терминологии как частного, так и публичного права", пишет издание.