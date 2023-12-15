Три вероятных сценария для доллара в 2024 году

15 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году доллар может снизиться до 85 рублей, однако это еще не предел. Оптимистичныйаналитиков финансового рынка говорит о том, что закрепление пары доллар/рубль в пределах 70-75,00 также представляется возможным. О том, при каких условиях это может произойти, и к чему нужно быть готовыми, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, что согласно базовому прогнозу, в начале 2024 года американскаяможет опуститься до 85 рублей на фоне сохранения требований к обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, а также за счет создания механизмов по возврату корпоративной дебиторской задолженности и стабилизации объемов импорта.

Оптимистичный прогноз, по мнению аналитика, заключается в закреплении пары доллар/рубль в пределах 70-75,00.

"Это возможно за счет роста цен на нефть до $100/баррель в связи с опережающими темпами роста глобальной экономики. В США наблюдается плавное замедление экономики, в Китае - масштабное стимулирование экономики правительством", - сказал Джиоев.

Что же касается пессимистичного сценария, то он предполагает рост доллара до диапазона 95-105 рублей, продолжает аналитик. Условием его реализации является устойчивая инфляция из-за масштабного фискального стимула в области оборонной промышленности.

"Соответственно свободных мощностей для производства продукции гражданского назначения становится меньше, среди потребителей увеличивается интерес к импортным товарам", - объяснил Джиоев.

В свою очередь, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев констатировал в разговоре с "РГ", чторубля будет зависеть от динамики цен на сырье, геополитических факторов, способности России и торговых партнеров улучшать условия взаимодействия в оплате национальными валютами своих внешнеторговых операций, бюджетной и денежно-кредитной политики.

Тем не менее, эксперт считает, что у рубля есть некоторый потенциал для укрепления к доллару до 85 в 2024 году.

Короев отметил, что здесь главную роль сыграет рост ключевой ставки.

"В пятницу, 15 декабря, ЦБ, вероятнее всего, поднимет ее до 16%. Санкции же в плане их шока во многом себя исчерпали. Российская экономика всё больше привыкает к новым реалиям, однако слишком сильное укрепление рубля бюджету не нужно", - заключил эксперт.