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15 декабря 2023 года 09:38
Три вероятных сценария для доллара в 2024 году
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Сергей Карпухин/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году доллар может снизиться до 85 рублей, однако это еще не предел. Оптимистичный прогноз аналитиков финансового рынка говорит о том, что закрепление пары доллар/рубль в пределах 70-75,00 также представляется возможным. О том, при каких условиях это может произойти, и к чему нужно быть готовыми, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, что согласно базовому прогнозу, в начале 2024 года американская валюта может опуститься до 85 рублей на фоне сохранения требований к обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, а также за счет создания механизмов по возврату корпоративной дебиторской задолженности и стабилизации объемов импорта. Оптимистичный прогноз, по мнению аналитика, заключается в закреплении пары доллар/рубль в пределах 70-75,00. "Это возможно за счет роста цен на нефть до $100/баррель в связи с опережающими темпами роста глобальной экономики. В США наблюдается плавное замедление экономики, в Китае - масштабное стимулирование экономики правительством", - сказал Джиоев. Что же касается пессимистичного сценария, то он предполагает рост доллара до диапазона 95-105 рублей, продолжает аналитик. Условием его реализации является устойчивая инфляция из-за масштабного фискального стимула в области оборонной промышленности. "Соответственно свободных мощностей для производства продукции гражданского назначения становится меньше, среди потребителей увеличивается интерес к импортным товарам", - объяснил Джиоев. В свою очередь, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев констатировал в разговоре с "РГ", что курс рубля будет зависеть от динамики цен на сырье, геополитических факторов, способности России и торговых партнеров улучшать условия взаимодействия в оплате национальными валютами своих внешнеторговых операций, бюджетной и денежно-кредитной политики. Тем не менее, эксперт считает, что у рубля есть некоторый потенциал для укрепления к доллару до 85 в 2024 году. Короев отметил, что здесь главную роль сыграет рост ключевой ставки. "В пятницу, 15 декабря, ЦБ РФ, вероятнее всего, поднимет ее до 16%. Санкции же в плане их шока во многом себя исчерпали. Российская экономика всё больше привыкает к новым реалиям, однако слишком сильное укрепление рубля бюджету не нужно", - заключил эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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