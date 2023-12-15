Правительство ввело балльную систему оценки уровня локализации для 36 видов продукции

15 декабря. FINMARKET.RU - Правительствоввело балльную систему оценки уровня локализации производства для ряда видов продукции специального машиностроения (оборудование для пищевой промышленности), компрессорного и холодильного оборудования, а также для беспилотников (беспилотные авиационные системы, БАС). Соответствующие изменения в постановление N719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованы на портале правовой информации.

Документ вводит балльную систему для оценки подтверждения уровня производства на территории РФ (ЕАЭС) для 36 видов промышленной продукции, в том числе для 15 видов оборудования для пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, для 6 видов компрессорного и холодильного оборудования и для 15 видов продукции авиационной промышленности.

Для последних в соответствующий перечень промпродукции добавлен новый раздел - "XXVIII. Продукция авиационной промышленности", в который включены различные виды БАС и комплектующие для них.

Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания оборудования с учетом страны происхождения, что позволяет при наборе определенного числа баллов признавать соответствующую продукцию российской (или произведенной на территории стран ЕАЭС) и предоставлять ее поставщикам те или иные преференции при госзакупках и закупках госкомпаний.

Для каждого вида продукции установлено требование по уровню локализации в баллах с увеличением минимального числа баллов по годам (с 2024 по 2026 годы). Также в документе указаны обязательные требования, соответствие которым необходимо для производителя, претендующего на получение статуса российского (евразийского). В их число были включены наличие у производителя не подконтрольного иностранцам юрлица - налогового резидента стран-членов ЕАЭС, патентов и прав на технологию, конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства и развития соответствующей продукции.

Ранее для большей части видов продукции, для которых сейчас введена балльная система (за исключением БАС), действовала адвалорная система оценки уровня локализации продукции, учитывающая процентную долю стоимости использованных при производстве товара иностранных деталей, узлов и комплектующих. При этом Минпромторг РФ неоднократно отмечал, что такая система неэффективна и необходимо ее заменять балльной системой.

"Правило адвалорной доли не отражает применение российских комплектующих в составе готовой продукции, а ее достижение может осуществляться за счет повышения цены готовой продукции и закупки производителем российских комплектующих по наиболее высоким ценам в целях занижения доли стоимости иностранных комплектующих", - говорили ранее "Интерфаксу" в Минпромторге.

К настоящему времени балльная система оценки подтверждения уровня локализации производства введена, в частности, для радиоэлектронной продукции и медоборудования, с 2024 года начнет действовать для телекоммуникационного оборудования. Также уже подготовлены предложения по введению балльной системы в автопроме, а также для зерно- и кормоуборочных комбайнов, включая двигатели для них.