Банк России изменил режим спецсчетов типа С

15 декабря. FINMARKET.RU - Банк России изменил режим спецсчетов типа, где блокируются средства нерезидентов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора. Так ЦБ готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и спасает рубль, пишут "Ведомости".

Представитель ЦБ пояснил газете, что в первую очередь изменения были нужны для исполнения указа президента N844, который устанавливает возможность для россиян продать заблокированные иностранные ценные бумаги недружественным нерезидентам за счет денег на спецсчетах. "Эти изменения позволяют направлять средства со счетов типа С на выкуп иностранных ценных бумаг согласно установленной указом процедуре и зачислять их обратно, если сделка не состоится", - говорит представитель ЦБ. Но в режим счетов типа С внесены и другие, "точечные", изменения, касающиеся возможности распоряжения деньгами на таких спецсчетах, продолжает собеседник.