МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ

15 декабря. FINMARKET.RU - Отдельныедробят суммы займов — вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали "Известиям" в Центробанке. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от сумм побольше, на которые распространяются введенные в 2023-м требования.

О росте доли ссуд в МФО до 10 тыс. рублей в количественном выражении "Известиям" заявили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам ноября процент таких займов составил 64,9%. С августа этот показатель пошел вверх, хотя до этого доля небольших ссуд существенно не менялась.

В крупных МФО также подтвердили увеличение выдач небольших микрокредитов. Рост популярности займов до 10 тыс. рублей на микрофинансовом рынке отмечается с начала года, что связано с регуляторными мерами ЦБ, знают в "МигКредит". Участники рынка просто воспользовались вполне легальной возможностью снизить чеки, чтобы не подпадать под, связанные с расчетом ПДН, сказали там.

До конца 2023-го при расчете соблюдения установленных требований есть послабления в учете займов на сумму до 10 тыс. В связи с этим многие кредиторы снижали максимально одобренные к выдаче суммы займа, чтобы не отказывать клиенту совсем, объяснили в компании.

Действительно, в IV квартале доля небольших займов растет в общем объеме выдач, отметили в МФК "Займер". По итогам ноября они составляют более 60% от числа выданных микрокредитов (на 5 п.п. больше, чем в ноябре 2022-го).

Банк России в этом году поэтапно вводил меры, направленные на снижение закредитованности граждан. Для банков и одновременно МФО установлена предельная доля займов, которые выдаются клиентам с ПДН свыше 80% (то есть людям, которые больше 80% своих доходов направляют на погашение ссуд). Этот лимит во 2-м квартале составлял 35%, в 3-м — 30%, а в 4-м снижен до 15%. Например, по итогам 2-го квартала в целом по отрасли процент микрозаймов, предоставленных гражданам с ПДН более 80%, составил 27%. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах (до 10 тыс.) рассчитывать долговую нагрузку необязательно.

"Также с 1 июля ограничен размер переплаты — теперь она не может быть более 130% от суммы предоставленного займа (вместо 150%), максимальная процентная ставка — не более 0,8% в день (вместо 1%)", — напомнили в регуляторе.

Большинство компаний адаптировались к регуляторным изменениям и соблюдают требования. Но в то же время есть игроки, которые дробят, резюмировали в ЦБ.