Платить пособие по безработице будут по-новому

14 декабря. FINMARKET.RU -по безработице с 2024 года будет индексироваться на уровень инфляции, однако его назначение станут контролировать более строго, пишет "Российсая газета".

Новые нормы вводятся законом "О занятости населения в РФ", который накануне подписал президент. По словам замминистра труда и социальной защитыЕлены Мухтияровой, люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице с 1 февраля, максимальное пособие составит 13 тыс. 751 рубль.

"С начала 2024 года также вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Прогноз как раз направлен на уменьшение профессионально-квалификационного дисбаланса", - добавила она.