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14 декабря 2023 года 10:11
Платить пособие по безработице будут по-новому
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Пособие по безработице с 2024 года будет индексироваться на уровень инфляции, однако его назначение станут контролировать более строго, пишет "Российсая газета". Новые нормы вводятся законом "О занятости населения в РФ", который накануне подписал президент. По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице с 1 февраля, максимальное пособие составит 13 тыс. 751 рубль. "С начала 2024 года также вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Прогноз как раз направлен на уменьшение профессионально-квалификационного дисбаланса", - добавила она.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, безработица, пособие
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