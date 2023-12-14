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14 декабря 2023 года 10:11

Платить пособие по безработице будут по-новому

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Пособие по безработице с 2024 года будет индексироваться на уровень инфляции, однако его назначение станут контролировать более строго, пишет "Российсая газета".

Новые нормы вводятся законом "О занятости населения в РФ", который накануне подписал президент. По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице с 1 февраля, максимальное пособие составит 13 тыс. 751 рубль.

"С начала 2024 года также вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Прогноз как раз направлен на уменьшение профессионально-квалификационного дисбаланса", - добавила она.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  безработица,  пособие

 
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