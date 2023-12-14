Инвесторы просят ввести налоговый вычет на дробление акций

14 декабря. FINMARKET.RU - РСПП и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) почти синхронно обратились с просьбами к Минфину об урегулировании вопроса налогообложения акций компаний, переживших так называемый сплит -уставного капитала на большее количество акций, выяснили "Ведомости"

Сейчас Налоговый кодекс прямо не регламентирует этот вопрос. При этом он содержит две ценные льготы для долгосрочных инвесторов. Первая позволяет получитьиз доходов от продажи бумаг, если инвестор непрерывно владел ими свыше 3-х лет (по 3 млн руб. за каждый год, действует для покупок с 2014 г.). Вторая еще интереснее - в случае непрерывного владения акциями более 5-ти лет можно не платить налог со всего дохода. Эта льгота не привязана к дате покупки, но инвесторам сложнее доказать право на нее (в частности, непрерывность владения и соблюдение условий по активам эмитента).

Вот только сплит акций можно расценивать как прерывание трехлетнего или пятилетнего срока владения, что приводит к отказу в получении льготы.

Президент РСПП Александр Шохин в письме Минфину замечает, что по смыслу Гражданского кодекса сплит не должен приводить к прерыванию владения бумагой, поэтому бизнес просит четко подтвердить это в разъяснениях. Исполнительный директор АРИ Илья Херсонцев в своем письме более откровенен: текущая позиция госорганов, скорее, приведет к отказу в льготе в случае сплита. В подтверждение он приводит ссылки на два письма Минфина и судебную практику. В результате "налоговая льгота, направленная на стимулирование долгосрочных инвестиций, побуждает собственника к [досрочной] продаже предполагаемых к конвертации акций", пишет он.

Дроблением акций, или сплитом, называют увеличение числа ценных бумаг эмитента за счет снижения их стоимости при сохранении уровня капитализации. При дроблении не производится эмиссия, а процентные доли акционеров остаются неизменными. Обычно компании делят акцию на несколько новых для повышения ликвидности торгов.