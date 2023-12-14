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14 декабря 2023 года 09:50
Почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением доходов
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Гавриил Григоров/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. Среди других проблем сотрудники отметили снижение возможности удаленной работы и влияние западных санкций. Между тем, по данным Минцифры, на которые ссылается "Коммерсантъ", заработки самих IT-компаний в РФ растут на 20%. "Негативное восприятие доходов" работниками, полагают эксперты, в основном обусловлено ростом инфляции и курса доллара. Как уточнила главный аналитик РАЭК Мария Сайкина, сами сотрудники нередко оценивают заработок именно в валюте. Также ситуация может быть следствием увеличения на рынке доли "молодых специалистов", чьи зарплатные ожидания не совпадают с тем, что им готовы предложить компании. Между тем в Фонде развития интернет-инициатив называют снижение доходов работников вполне реальным, отмечая, что "у ряда компаний из числа стартапов падение зарплат достигает 77,3% год к году".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ИТ-специалисты, доход
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