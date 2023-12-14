Производителям продуктов запретят использовать уменьшенную упаковку

14 декабря. FINMARKET.RU - Производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 г, 500 г, либо объемом 1 л, 2 л и т.д. Речь идет о социально значимых продуктах - молоке, сахаре, подсолнечном масле и др. Об этом "Известиям" рассказал замминистра Виктор Евтухов. Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС.

Если производители откажутся от попыток манипулировать потребительским рынком через незаметное уменьшение объема, то это будет способствовать его прозрачности, уверен Евтухов. Он напомнил, что в начале ноября Генпрокуратура внесла поправки в ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров" (добровольный к исполнению документ): они предписали производителям социально значимой продукции выпускать ее в стандартизированной упаковке. Но таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компания изготавливает продукцию по стандарту. Если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.

Как пояснил Евтухов, изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей.

Различные манипуляции с упаковкой пищевой продукции, связанные с уменьшением веса, объема или количества еды, при сохранении прежней цены - распространенное явление на потребительском рынке, сказал "Известиям" глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Стандартизация упаковки, по его мнению, - это та мера, которая позволит отчасти исправить ситуацию, даст потребителям ориентиры при выборе социально значимых продуктов.

Крупные федеральные ритейлеры уже получили рекомендации Минпромторга, компании ведут переговоры с производителями о применении стандартов фасовки товаров под собственными торговыми марками сетей, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.