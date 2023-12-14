Малый бизнес просит ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки

14 декабря. FINMARKET.RU - Малый бизнес хочет продления льготного режима доначисления пеней за налоговую задолженность в 2024 г. С таким предложением президент "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову, пишут "Ведомости" . Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налога и зависят от ключевой ставки ЦБ - чем она выше, тем больше начисленная сумма. При текущем уровне ставки предприятия попадут в сложную финансовую ситуацию, следует из письма.

С марта 2022 г. до конца 2023 г. действует льготный режим начисления пеней. Упрощенную схему вводили на фоне повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 г. Она предполагает, что пени для организаций начисляются исходя из 1/300 действующей в текущем периоде ключевой ставки ЦБ, умноженной на сумму задолженности и количество дней просрочки. В случае непродления меры с 1 января 2024 г. пени будут начисляться по 1/300 ключевой ставки ЦБ с суммы задолженности только в первые 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки начисление будет производиться уже из 1/150 ключевой ставки. Таким образом, размеры начисляемых пеней увеличатся не менее чем в 2 раза, отмечено в обращении.

Как пояснил Калинин "Ведомостям", решение обратиться в Минфин с предложением продлить меру появилось из-за повышения ставки ЦБ и "напряженной ситуации с кредитованием". Малому бизнесу не хватает оборотных средств погасить, а теперь пени могут сделать по увеличенной ставке, добавил он.

В связи со "сложной экономической ситуацией" и для сохранения предприятий и налогоплательщиков, имеющих просрочку по уплате налогов, "Опора России" просит продлить действие п. 5 ст. 75 Налогового кодекса, исходя из которого пени начислятся по 1/300 ключевой ставки ЦБ весь период задолженности.