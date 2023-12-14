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14 декабря 2023 года 08:07
Рост российского ВВП составит по итогам 2023 года 3,5% - Силуанов
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 3,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. (...) Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал глава Минфина. По словам Силуанова, когда принимался бюджет на следующие три года, приоритеты уже были определены. "Главное - обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации", - пояснил он. Министр подчеркнул, что российский бюджет на 2024-2026 годы "отвечает всем этим требованиям". "Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача - финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы. Поэтому соотношение расходов на экономику в общем объеме трат казны несколько сократилось, но в номинальном выражении они не снизились", - уточнил Силуанов. "От роста экономики зависит благосостояние граждан. Несмотря на все ограничения, поддержка экономики - важнейшая часть бюджета", - резюмировал глава Минфина.
Опубликовано Финмаркет
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