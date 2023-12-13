Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%

Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.

13 декабря. FINMARKET.RU -РФ в 3-м квартале 2023 года вырос на 5,5%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показателя совпала с предварительной оценкой. Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд рублей.

С исключением сезонного фактора Росстат оценил рост ВВП в 3-м квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом после роста также на 0,9% во 2-м квартале и на 0,7% в 1-м квартале.

Относительно 2-го квартала 2023 г. ВВП вырос на 7,8%. Индекс-дефлятор ВВП за 3-м квартал 2023 г. по отношению к 3-му кварталу 2022 г. составил 109,4%.

Объем ВВП за январь-сентябрь 2023 г. вырос на 3% и составил в текущих ценах 119 трлн 542,8 млрд рублей. Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь с предварительных 2,9%.

Как сообщалось, во 2-м квартале рост ВВП составил 4,9%, в 1-м квартале экономика снизилась на 1,8%

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. При этом глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,2%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,2%.

Рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%, заявил президент РФ Владимир Путин 7 декабря на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" "За 10 месяцев текущего года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%" - сказал президент.

На увеличение ВВП в 3-м квартале 2023 года наибольшее влияние оказал рост индекса физического объема добавленной стоимости

в следующих отраслях:

- оптовая и розничная торговля выросла на 17,1% (увеличение оборота оптовой торговли на 22,9% и оборота розничной торговли на 11,3% связано с ростом спроса на потребительские товары, машины и оборудование);

- строительство увеличилось на 10,0% (рост объема строительных работ связан с реализаций крупных инвестиционных проектов);

- обрабатывающие производства выросли на )9,9% (увеличение связано с ростом производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 48,3%, прочих транспортных средств и оборудования на 47,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 42,7%, готовых металлических изделий на 31,5%, химических веществ и химических продуктов на 10,8% и пищевых продуктов на 8,9%;

- рост оборота гостиниц и ресторанов составил 7,1% (основное влияние оказал возросший спрос на рынке общественного питания, оборот которого вырос на 9,1%).

Кроме того на динамику ВВП в 3-м квартале 2023 года повлияли:

- информация и связь - (+6,7%);

- сельское хозяйство - (+3,8%);

- транспортировка и хранение - (+3,0%).

На увеличение индекса-дефлятора ВВП в 3-м квартале в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых - (+30,7%);

- финансы и страхование - (+24,4%);

- транспортировка и хранение - (+10,5%).

Высокие значения индексов-дефляторов обусловлены ростом цен на энергоресурсы, увеличением стоимости предоставления банковских услуг и ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.

Первая оценка ВВП основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, данных Банка России и других министерств и ведомств, отмечает Росстат.