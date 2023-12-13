Госкомпании обяжут тратить 70% IT-бюджетов на софт и услуги сторонних разработчиков

13 декабря. FINMARKET.RU - Доля расходов госкомпаний и госкорпораций на IT-продукты, решения и услуги не аффилированных с ними российских разработчиков с будущего года должна составлять не менее 70%. На собственные решения госпредприятия смогут направлять всего 30% своих IT-бюджетов. Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, с которыми ознакомились "Известия"

Это же касается и электронной продукции, разрабатываемой для нужд структур, следует из документа. Исключения могут затронуть лишь госпредриятия, тарифы на услуги которых регулируются государством, а также при высоком уровне их инвестиций в цифровую инфраструктуру. Например, если в 2025–2027 годах на такую трансформацию будет приходиться не менее 10% от общего объема инвестиций компании.

Рекомендации уже согласованы с ведомствами, курирующими деятельность крупных госкомпаний, и внесены в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, направит их на утверждение профильной правительственной комиссии по цифровому развитию, рассказал "Известиям" директор центра компетенций Илья Массух. "Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые сейчас тратятся на inhouse-разработки (проекты для собственных нужд), — добавил Массух.

По его словам, эта мера не создаст проблем для внутренних IT-подразделений госкомпаний или аффилированных с ними IT-структур, например не приведет к сокращению персонала. Как показали проведенные изыскания, сейчас на внутренние IT-продукты и так расходуется в среднем лишь 32% бюджетов, так что установление четкой нормы расходов практически не повлияет на ситуацию, считает Массух.

В компаниях с этими доводами не согласны — многие из них уже давно самостоятельно разрабатывают ПО.