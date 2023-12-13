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13 декабря 2023 года 10:47
Госкомпании обяжут тратить 70% IT-бюджетов на софт и услуги сторонних разработчиков
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Елена Афонина/ТАСС
13 декабря. FINMARKET.RU - Доля расходов госкомпаний и госкорпораций на IT-продукты, решения и услуги не аффилированных с ними российских разработчиков с будущего года должна составлять не менее 70%. На собственные решения госпредприятия смогут направлять всего 30% своих IT-бюджетов. Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, с которыми ознакомились "Известия". Это же касается и электронной продукции, разрабатываемой для нужд структур, следует из документа. Исключения могут затронуть лишь госпредриятия, тарифы на услуги которых регулируются государством, а также при высоком уровне их инвестиций в цифровую инфраструктуру. Например, если в 2025–2027 годах на такую трансформацию будет приходиться не менее 10% от общего объема инвестиций компании. Рекомендации уже согласованы с ведомствами, курирующими деятельность крупных госкомпаний, и внесены в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, направит их на утверждение профильной правительственной комиссии по цифровому развитию, рассказал "Известиям" директор центра компетенций Илья Массух. "Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые сейчас тратятся на inhouse-разработки (проекты для собственных нужд), — добавил Массух. По его словам, эта мера не создаст проблем для внутренних IT-подразделений госкомпаний или аффилированных с ними IT-структур, например не приведет к сокращению персонала. Как показали проведенные изыскания, сейчас на внутренние IT-продукты и так расходуется в среднем лишь 32% бюджетов, так что установление четкой нормы расходов практически не повлияет на ситуацию, считает Массух. В компаниях с этими доводами не согласны — многие из них уже давно самостоятельно разрабатывают ПО.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, госкомпании, ИТ-бюджеты
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