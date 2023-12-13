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13 декабря 2023 года 10:24

С февраля пособия по безработице проиндексируют на уровень инфляции

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Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС
13 декабря. FINMARKET.RU - С 1 февраля 2024 года люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице. Об этом на круглом столе в "Российской газете" сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Обновленный закон "О занятости населения в Российской Федерации" 12 декабря подписан президентом России Владимиром Путиным.

"У нас четыре основных срока вступления в силу норм закона. Это 1 января, 1 марта, 1 сентября 2024 года и 1 января 2025 года. Ближайшие изменения, которые начнут действовать, связаны с размером социальных выплат. Большое достижение в рамках этого закона, что мы начинаем индексировать пособия", - рассказала Елена Мухтиярова. Максимальное пособие составит 13 751 рубль.

С начала 2024 года вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Также с начала года начинает действовать норма с профориентации.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  безработица,  пособия,  индексация

 
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