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13 декабря 2023 года 10:24
С февраля пособия по безработице проиндексируют на уровень инфляции
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Михаил Метцель/ТАСС
13 декабря. FINMARKET.RU - С 1 февраля 2024 года люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице. Об этом на круглом столе в "Российской газете" сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. Обновленный закон "О занятости населения в Российской Федерации" 12 декабря подписан президентом России Владимиром Путиным. "У нас четыре основных срока вступления в силу норм закона. Это 1 января, 1 марта, 1 сентября 2024 года и 1 января 2025 года. Ближайшие изменения, которые начнут действовать, связаны с размером социальных выплат. Большое достижение в рамках этого закона, что мы начинаем индексировать пособия", - рассказала Елена Мухтиярова. Максимальное пособие составит 13 751 рубль. С начала 2024 года вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Также с начала года начинает действовать норма с профориентации.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, безработица, пособия, индексация
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