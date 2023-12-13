Минсельхоз и Минпромторг против повышения ставки экосбора

13 декабря. FINMARKET.RU - Минсельхоз и Минпромторг выступают против подготовленных Минприроды базовых ставок экологического сбора и повышающих коэффициентов к ним, которые должны заработать уже с 1 января. Основное опасение связано с тем, что увеличение платежей бизнеса приведет к росту цен на упаковку и пищевые товары, которые правительству и так тяжело удерживать в пределах инфляции, пишет "Коммерсант"

Так, пастеризованное молоко может подорожать в 2024 году на 1,3% (1,18 руб.), в 2027 году — на 2,8% (2,6 руб.). Минсельхоз предлагает пересмотреть ставки, в первую очередь на ПЭТ-бутылки и комбинированный картон, на которые, например, в молочной отрасли приходится около 10% и 19% от общего количества упаковок.

Свои расчеты руководители 30 ассоциаций производителей продуктов, напитков и иных товаров 8 декабря направили вице-премьерам Виктории Абрамченко и Дмитрию Григоренко. Авторы обращения просят сохранить на 2024 год текущие значения базовых ставок экологического сбора, учесть стоимость вторичного сырья в формуле расчета, а также провести открытое обсуждение темы с бизнесом. Источники газеты рассчитывают, что масштабное сопротивление отраслевого лобби позволит скорректировать документ и как минимум сдвинуть срок его вступления в силу, который сейчас назначен на 1 января 2024 года.