Жилищные сделки с маткапиталом упростят

13 декабря. FINMARKET.RU - Правительство поддержало депутатский, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Это следует из отзыва на проект, который был утвержден на правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости" . Источник в кабмине подтвердил, что отзыв был утвержден на заседании 11 декабря.

Законопроект предусматривает возможность отказа от доли в жилье для супруга и совершеннолетнего ребенка - сейчас у членов семьи матери, получившей поддержку, такого права нет. Из-за этого собственники ограничены в продаже недвижимости, купленной в кредит с использованием средств маткапитала.

Правительство высказало к поправкам ряд замечаний. В частности, в кабмине обратили внимание, что в законопроекте не описывается, как семье нужно делить квартиру, купленную на деньги от продажи жилья, ранее приобретенного с использованием маткапитала.

Законопроект дает совершеннолетнему ребенку и его отцу право отказаться от долей в жилом помещении, купленном с использованием маткапитала. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения кредита, следует из пояснительной записки. Сейчас закон обязывает сначала погасить ипотеку, разделить жилье по соглашению и только после этого продавать.

Теперь появится возможность перенести обязательства по распределению долей на следующее жилье, купленное на деньги от продажи первого, где был задействован. Но это возможно лишь в том случае, когда жилищные условия улучшаются. Таким образом снижаются риски ущемления права несовершеннолетних детей получить свою долю. При этом граждане получают возможность обменять одну квартиру на другую без потери в цене и тем самым решить свою жилищную задачу. Таким образом, принятие законопроекта "повысит эффективность использования средств материнского капитала и повлечет за собой благоприятные социальные последствия для семей с детьми", считают депутаты.

Кроме того, проект предлагает установить срок, в течение которого владелец сертификата или его супруг обязаны оформить жилое помещение, купленное на средства маткапитала, в общую долевую собственность, что позволит исключить разногласия. Сейчас в правоприменительной практике существует проблема, связанная с наследованием жилых помещений, купленных с использованием маткапитала, их отчуждением или получением разрешений органов опеки и попечительства.