Правительство одобрило обнуление пошлин на импорт яиц

13 декабря. FINMARKET.RU - Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин наяиц. Минсельхоз рассчитывает стабилизировать ситуацию в течение месяца, пишут "Известия"

Источник издания, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на, заявил, что цель властей - сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили информацию - соответствующий протокол подписан. Это предложение поддержала комиссия по тарифно-таможенному регулированию, уточнили там.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили в Минэкономразвития. В ведомстве добавили, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

"Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии", - сказали в Минэкономразвития.

Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо - оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили в Минсельхозе. Уже идут переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате это позволит стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц, полагают в ведомстве.

Как сообщалось, с инициативой об обнулении пошлин на импорт яиц выступил Минсельхоз в связи с резким ростом цен на них. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.