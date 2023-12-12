Издержки бизнеса от проверок значительно снизились

12 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты Центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности (ЦСР) провели исследование , посвященное оценке издержек бизнеса и социальной сферы от проведения проверок.

"Использованная в исследовании методика оценки, позволила получить важные данные, в том числе оценить в денежном выражении влияние, оказываемое на экономику продлением моратория на. Созданная методика основана на расчете стоимости рабочего времени сотрудников организаций и издержек на подготовку к проверке", - отмечает заместитель генерального директора ЦСР Константин Никитин, чьи слова процитированы в исследовании..

Согласно полученным данным издержки бизнеса от контроля снизились в 10 раз за последние 5 лет. В 2022 году эти затраты составили 35 млрд рублей. По результатам исследования пиковая нагрузка от проверок на экономику приходилась на 2019 год, когда суммарные издержки бизнеса и организаций социальной сферы составили 336 млрд рублей. Дальнейшее снижение, по мнению экспертов, обусловлено вступлением в силу Закона о контроле и влиянием моратория на проверки.

Итоги исследования демонстрируют существенную нагрузку на предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, почти 4 млрд рублей или 11% всех издержек.

Эксперты так же отмечают, что меры поддержки бизнеса косвенно влияют на социальные организации, снижая нагрузку на экономику регионов за счет перераспределения финансов в сторону решения реальных проблем граждан.

Так, по данным исследования, средняя стоимость одной проверки в г. Москва составляет 363 тыс. рублей, в то время как в Нижегородской области – 248,7 тыс. рублей. Такая разница, фактически в 50%, обусловлена меньшей продолжительностью проверок, разницей в доходах населения и количеством проверок на одну организацию.