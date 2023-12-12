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12 декабря 2023 года 09:24
Сокращается объем новых жилищных проектов
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Владимир Гердо/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - Застройщики после заметного роста продаж квартир в новостройках приготовились к снижению спроса. Как показали итоги опроса "Дом.РФ" среди топ-менеджеров 90 компаний стройиндустрии, в октябре по всей России 33% застройщиков жилья сократили вывод на рынок новых проектов - это на 10 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в сентябре, и на 11 п. п. больше, чем в августе, пишет "Коммерсант". Этот показатель оказался самым максимальным c начала 2023 года. Одной из главных причин снижения новых проектов 20% опрошенных назвали ухудшившиеся условия по покупке площадок под застройку. "Коммерсант", сравнив проведенные "Дом.РФ" в предыдущие месяцы аналогичные опросы, заметил, что ранее большая часть девелоперов называла основным тормозом для старта новых строек существенное подорожание стройматериалов. Но теперь доля таких компаний снизилась до 56%, что на 16 п. п. меньше месяц к месяцу, отмечает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По данным Главгосэкспертизы, цены на стройматериалы начали снижаться с конца лета и рост почти замедлился в ноябре, когда, например, стоимость арматуры упала на 11% по сравнению с октябрем. Большинство опрошенных газетой участников рынка ждут, что тенденция сокращения ввода новых проектов сохранится из-за сложной ситуации в экономике.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, застройщики, спрос
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