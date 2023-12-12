Сокращается объем новых жилищных проектов

12 декабря. FINMARKET.RU -после заметного роста продаж квартир в новостройках приготовились к снижению спроса. Как показали итоги опроса "Дом.РФ" среди топ-менеджеров 90 компаний стройиндустрии, в октябре по всей России 33% застройщиков жилья сократили вывод на рынок новых проектов - это на 10 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в сентябре, и на 11 п. п. больше, чем в августе, пишет "Коммерсант" . Этот показатель оказался самым максимальным c начала 2023 года. Одной из главных причин снижения новых проектов 20% опрошенных назвали ухудшившиеся условия по покупке площадок под застройку.

"Коммерсант", сравнив проведенные "Дом.РФ" в предыдущие месяцы аналогичные опросы, заметил, что ранее большая часть девелоперов называла основным тормозом для старта новых строек существенное подорожание стройматериалов.

Но теперь доля таких компаний снизилась до 56%, что на 16 п. п. меньше месяц к месяцу, отмечает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По данным Главгосэкспертизы, цены на стройматериалы начали снижаться с конца лета и рост почти замедлился в ноябре, когда, например, стоимость арматуры упала на 11% по сравнению с октябрем.

Большинство опрошенных газетой участников рынка ждут, что тенденция сокращения ввода новых проектов сохранится из-за сложной ситуации в экономике.