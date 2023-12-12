РСПП просит привлечь бизнес к проработке законопроекта о штрафах за непродажу валюты

12 декабря. FINMARKET.RU - Крупныйпопросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами, который прошел первое чтение в конце ноября. Замечания к документу приведены в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина руководителю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову (этот комитет курирует рассмотрение проекта поправок), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Законопроект предполагаетза уклонение от продажи валюты для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц - от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Отдельная ответственность за невыполнение требований по продаже валюты нужна для контроля за их соблюдением на практике, указано в пояснительной записке.

РСПП предложил депутатам отказаться от введения отдельного состава правонарушения. Во-первых, санкции за отказ от продажи экспортной выручки уже предусмотрены ст. 15.25 КоАПа, посвященной нарушениям валютного законодательства. Во-вторых, указ президента от 11 октября, которым было введено требование, носит временный характер, тогда как предлагаемая новая норма по штрафам в КоАПе будет постоянной.

Если законопроект будет принят без учета замечаний, некоторые экспортеры будут поставлены в заведомо неравное положение по сравнению с другими участниками внешнеэкономической деятельности не только в части повышенных обязательств по репатриации валюты, но и в части ответственности, пишет Шохин. Такая ситуация может привести к дальнейшему сокращению экспорта и, как следствие, уменьшению доходов бюджета и самих компаний. РСПП попросил привлечь его представителей к "детальной проработке" законопроекта в Госдуме.

На данном этапе в части вопросов обязательной продажи валюты доработка законопроекта не требуется, заявил "Ведомостям" представитель Минфина. Рисков для бюджета от его принятия в текущем виде не просматривается - аналогичная норма уже действовала в России ранее.