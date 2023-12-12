Задолженность за электричество превысила 320 млрд руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев этого года составила 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях (школы, детсады), различных предприятиях. Это следует из письма Минэнерго в кабмин, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Из этой суммы просроченные(которым более одного месяца) составили 216,3 млрд, и этот показатель на 15,3 млрд рублей выше, чем за аналогичный период 2022 года. Остальная часть - это средства, не выплаченные вовремя, но по которым еще не прошел срок оплаты. Например, потребитель мог оплатить половину счета, а по второй образовался долг.

Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ - 140,7 млрд рублей (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9%.

Накопление долгов на розничном рынке, то есть перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, негативно сказывается в том числе на подготовке к отопительному сезону, заявил "Известиям" источник в электроэнергетической сфере. Дело в том, что средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными, пояснил он.

Впрочем, по данным Минстроя на 1 ноября 2023 года, жилищный фонд был готов к отопительному сезону на 99,9%, котельные - на 99,8%, тепловые сети - на 99,9%. Это следует из письма в кабмин и Минэнерго. Но аварии всё равно случаются, например, на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 сентября по 5 ноября их произошло 1190, тогда как за аналогичный период прошлого года - 971.