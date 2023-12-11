Закон о ТСЖ нуждается в изменении

11 декабря. FINMARKET.RU - Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) просит изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся товариществ собственников жилья. Письмо об этом направлено председателю Госдумы, пишет "Российская газета"

Ассоциация просит отменить положение об обязательности ликвидациипри уменьшении числа членов товарищества до 50% собственников помещений и менее. Кроме того, необходимо сделать обязательным для всех собственников помещений членство в жилищном объединении, если часть из них уже решила объединиться в ТСЖ. В противном случае собственники обязаны выбрать другой способ - непосредственное управление МКД или управление управляющей организацией, считают авторы обращения.

Еще одно предложение - оговорить, что при продаже квартиры собственник перестает быть членом ТСЖ, а новый собственник, напротив, автоматически входит в товарищество.

Сейчас доля домов под управлением жилищных объединений граждан неуклонно снижается, отмечают в АКОН - в 2010 было 25% таких домов, сейчас под управлением ТСЖ, жилищно-строительных и других кооперативов - лишь 5,3%. Кроме того, по результатам опросов в 8% ТСЖ числится менее 50% собственников квартир (и не исключено, что на самом деле это количество в два-три раза больше). Это означает, что такие ТСЖ подлежат ликвидации. Хотя, считают в ассоциации, это нарушает права собственников, выбравших этот способ управления домом.

Деятельность ТСЖ обсуждалась недавно на "круглом столе" в Госдуме, рассказывает зампред комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Как отмечали участники круглого стола, правовое регулирование деятельности ТСЖ содержит множество юридических противоречий, в том числе те, о которых говорится в письме АКОН. Так, из-за того, что вступление в ТСЖ добровольное - в одном доме могут одновременно сосуществовать собственники-члены ТСЖ и собственники, не входящие в товарищество, которые пользуются тем же самым общим имуществом и несут бремя по его содержанию. В итоге в доме существует два параллельных органа управления - общее собрание и правление ТСЖ. А добровольность членства в ТСЖ порождает неустойчивость товарищества в связи с обязательностью его ликвидации при уменьшения числа членов товарищества до 50%. Есть и другие проблемы.

Участники "круглого стола" считают, в частности, что нужно закрепить в законодательстве правило о том, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме автоматически становится членом ТСЖ.