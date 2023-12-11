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11 декабря 2023 года 09:14
Фонды денежного рынка стали основным направлением вложения средств
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Донат Сорокин/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд руб., что на 2 млрд выше предыдущего рекорда от декабря 2020 года. Почти весь объем средств пришелся на биржевые фонды денежного рынка, получающие небольшой, но стабильный доход на краткосрочных сделках репо. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, привлекательность таких фондов сохранится, так как ЦБ пока не собирается смягчать денежно-кредитную политику, пишет "Коммерсантъ". Согласно данным Investfunds, на которые ссылается "Ъ", в ноябре был установлен новый рекорд привлечений средств в розничные ПИФы. За минувший месяц чистый приток в них составил 42,6 млрд руб., что на 18% выше показателя предыдущего месяца и на 5% выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2020 года (40,5 млрд руб.). В целом ноябрь стал девятым месяцем подряд, когда фонды показывают положительный результат по привлечению. За это время они пополнились почти на 150 млрд руб. Однако структура инвестиций изменилась. Три года назад притоки наблюдались почти во все категории фондов, за исключением денежного рынка.
Опубликовано Финмаркет
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