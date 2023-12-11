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11 декабря 2023 года 09:25
Цены на бензин после выборов могут пойти в рост
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Егор Алеев/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Оптовые котировки бензина за последний месяц упали на 14-15%, вернувшись на уровень начала года на фоне сезонного сокращения спроса, высоких объемов производства и последствий осеннего топливного эмбарго. Остается высокой лишь стоимость зимнего дизтоплива, что участники рынка связывают со спросом со стороны крупных потребителей. Как считают собеседники "Коммерсанта", цены стабилизировались до весны, но некоторые из них не исключают сценарий их роста после выборов президента в середине марта. "Самое интересное будет после выборов, когда правительство уходит в отставку и контроль со стороны регуляторов резко снижается. В прошлый раз в 2018 году в таких условиях рынок пережил самый сильный топливный кризис последних лет, розничные цены выросли на 5 рублей за 1,5 месяца", - напоминает управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко. По его оценке, сейчас накопленное отставание роста розничных цен от оптовых примерно такое же.
Опубликовано Финмаркет
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