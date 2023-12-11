Цены на бензин после выборов могут пойти в рост

11 декабря. FINMARKET.RU - Оптовые котировки бензина за последний месяц упали на 14-15%, вернувшись на уровень начала года на фоне сезонного сокращения спроса, высоких объемов производства и последствий осеннего топливного эмбарго. Остается высокой лишь стоимость зимнего дизтоплива, что участники рынка связывают со спросом со стороны крупных потребителей.

Как считают собеседники " Коммерсанта ",стабилизировались до весны, но некоторые из них не исключают сценарий их роста после выборов президента в середине марта.

"Самое интересное будет после выборов, когда правительство уходит в отставку и контроль со стороны регуляторов резко снижается. В прошлый раз в 2018 году в таких условиях рынок пережил самый сильный топливный кризис последних лет, розничные цены выросли на 5 рублей за 1,5 месяца", - напоминает управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко. По его оценке, сейчас накопленное отставание роста розничных цен от оптовых примерно такое же.