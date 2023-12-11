Состоятельные россияне продолжают скупать золотые слитки

11 декабря. FINMARKET.RU - Состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотыев этом году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9 на 8 декабря, рассказали . "Ведомостям" в российских банках.

Наряду с физическим золотом растет и популярность металлических счетов. В 2022 год. россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 года, сообщал Минфин. Как считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, с учетом текущих высоких ставок на рублевые депозиты вероятность значительного перетока средств физлиц внизкая. По его оценке, по итогам 2023 года россияне купят 40-50 тонн золотых слитков. Управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, наоборот, ожидает, что с высокой вероятностью объем купленного гражданами золота в слитках по итогам 2023 года превысит рекорд прошлого года.