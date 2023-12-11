Поднимет ли ЦБ РФ ставку на последнем заседании в этом году

11 декабря. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков.

16 экспертов из 23 прогнозируют рост на 100 базисных пунктов (б. п.) до 16%, еще трое - до 17%. Четверо аналитиков считают равновероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на текущем уровне в 15%.

Предыдущее решение Банка России оказалось более жестким, чем ожидал рынок. Инфляция значительно превышает целевой уровень и остается довольно устойчивой, отмечает профессор РЭШ Валерий Черноокий. Продолжают подпитывать ее и рост зарплат, вызванный напряженной ситуацией на рынке труда, и сохраняющиеся повышенные темпы кредитования экономики, и высокие инфляционные ожидания, поясняет он. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова, Если рост ключевой ставки в декабре произойдет, то он завершит цикл ужесточения процентной политики.