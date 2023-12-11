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11 декабря 2023 года 08:43
Поднимет ли ЦБ РФ ставку на последнем заседании в этом году
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EPA/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков. 16 экспертов из 23 прогнозируют рост на 100 базисных пунктов (б. п.) до 16%, еще трое - до 17%. Четверо аналитиков считают равновероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на текущем уровне в 15%. Предыдущее решение Банка России оказалось более жестким, чем ожидал рынок. Инфляция значительно превышает целевой уровень и остается довольно устойчивой, отмечает профессор РЭШ Валерий Черноокий. Продолжают подпитывать ее и рост зарплат, вызванный напряженной ситуацией на рынке труда, и сохраняющиеся повышенные темпы кредитования экономики, и высокие инфляционные ожидания, поясняет он. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова, Если рост ключевой ставки в декабре произойдет, то он завершит цикл ужесточения процентной политики. Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 15 декабря с высокой вероятностью может поднять ключевую ставку еще на один процентный пункт - до 16% годовых. Такой прогноз дали опрошенные "Российской газетой" аналитики. Ранее такой вариант допускала и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Опубликовано Финмаркет
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