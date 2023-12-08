Инфляция в России в ноябре составила 1,11%

Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,11% после повышения на 0,83% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом усилилась до 7,48% после 6,69% месяцем ранее. Рост оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1.2%

8 декабря. FINMARKET.RU -в РФ в ноябре 2023 года составила 1,11% после инфляции 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-ноябре потребительские цены выросли на 6,64%. В ноябре 2022 года инфляция составляла 0,37%, в январе-ноябре цены выросли на 11,07%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,48% после 6,69% в октябре..

Показатель оказался немного ниже прогноза экспертов. Аналитики ожидали инфляцию в ноябре на уровне 1,2%. Они также прогнозировали ускорение годовой инфляции в ноябре примерно до 7,6%.

На фоне высокого роста цен в ноябре консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год вырос до 7,7% с 7,2% по опросу месяц назад, на 2024 год - до 5,2% с 5,1%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 7,0%-7,5%, прогноз Минэкономразвития - 7,5%. На 2024 год прогноз ЦБ равен 4,0-4,5%, прогноз Минэкономразвития - 4,5%.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,55%, за 11 месяцев - на 6,57%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,53%, с начала года - на 5,52%. Услуги подорожали на 1,23%, за январь-ноябрь - на 8,22%.

Базовый индекс потребительских цен в ноябре составил 101,01%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9%) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в связи с удорожанием услуг (на 4,2%) и продовольственных товаров (на 1,7%).

В Москве цены за месяц выросли на 1,4%, Санкт-Петербурге - на 0,8% (с начала года - прирост цен составил 7,0% и 5,7% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в ноябре подскочили на 5,51% после повышения в октябре на 1,91%. За 11 месяцев плодовоовощная продукция подорожала на 17,07%.

Увеличение цен отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы - на 35,1%, помидоры - на 19,1%, виноград - на 8,6%, чеснок - на 6,8%, зелень свежую - на 2,9%, лук репчатый и грибы свежие - на 2,5%, капусту белокочанную - на 2,2%, груши и бананы - на 1,9%, яблоки - на 1,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны - на 6,3%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,7%.

В ноябре куриные яйца в 18 субъектах Российской Федерации подорожали на 1,0-10,0%, в 46 субъектах - на 10,1-20,0%, в 21 субъекте - на 20,1-28,6%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кулинарные изделия из птицы - на 3,0%, окорочка куриные - на 2,5%, печень говяжья, свиная - на 2,3%, горох и фасоль - на 2,2%, мясо индейки - на 1,9%, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер") - на 1,8%, фарш мясной, кексы, рулеты, обед в ресторане - на 1,7%, филе сельди соленое, масло оливковое, консервы томатные - на 1,6%, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис шлифованный - на 1,5%.

В то же время подешевели: икра лососевых рыб - на 1,2%, молоко для детей - на 0,9%, крупы овсяная и перловая - на 0,5%, вино игристое отечественное, водка, чай черный байховый, маргарин - на 0,3%, вермишель, пшено - на 0,2%.

Цены на сахар в 41 субъекте Российской Федерации снизились на 0,2-3,0%, в 35 субъектах - на 3,1-6,8%. В 4 субъектах цены не изменились, В 5 субъектах сахар подорожал на 0,1-1,4%.

Тарифы на ЖКХ в ноябре увеличились на 0,04%, за 11 месяцев - на 2,26%.

В ноябре в группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на проезд в купейных, плацкартных и сидячих вагонах в поездах дальнего следования - от 1,3% до 23,2%, авиаперелет экономическим классом - на 6,0%, проезд в городском автобусе и такси - на 1,8%, маршрутном такси - на 1,6%, междугороднем автобусе - на 1,3%, трамвае - на 1,0%, троллейбусе - на 0,7%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии - на 19,4% и 2,8% соответственно, Беларусь - на 8,7%, ОАЭ - на 5,9%, страны Закавказья - на 5,1%, Египет - на 1,6%, Турцию - на 1,1%.

Среди прочих услуг туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на российское Черноморское побережье - на 9,5%, экскурсионных туров по России - на 2,1%, билетов в музеи и на выставки - на 1,0%, билетов в театры и кинотеатры - на 0,7% и 0,6% соответственно, автобусных экскурсий - на 0,6%, проживания в гостиницах 2* - на 0,4%. Одновременно снизилась стоимость: проживания в гостиницах 1*, 4*-5* и мотелях - на 1,4-1,6%, путевок в санатории - на 1,0%, дома отдыха, пансионаты - на 0,5%, проживания в хостелах - на 0,4%.

Среди бытовых услуг подорожали: химическая чистка, услуги прачечных - на 2,7%, мойка легкового автомобиля и ритуальные услуги - на 2,6%, установка натяжного потолка, услуги бань и душевых, услуги организатора проведения торжеств - на 1,6%, стрижка модельная в мужском и женском залах - на 1,3% и 1,1% соответственно, установка пластиковых окон и услуги по воспитанию детей - на 1,2%, выполнение обойных работ

и маникюр - на 1,0%, замена элементов питания в наручных часах и шиномонтаж колес легкового автомобиля - на 0,9%, изготовление фотографий для документов - на 0,8%, постановка набоек, ремонт холодильников, регулировка развала-схождения колес - на 0,6%.

Снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,6%, годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков - на 0,5%, удостоверения завещания в нотариальной конторе - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный за ноябрь снизились на 0,71% после уменьшения на 1,57% месяцем ранее. Дизельное топливо подорожало на 0,3%, газовое моторное топливо на 3,2%.

В ноябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: бутылочки для кормления - на 1,2%, порошки стиральные - на 1,1%, бумажные столовые салфетки, пеленки для новорожденных, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,9%, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,8%, бумага туалетная и салфетки влажные - на 0,7%, детские кремы - на 0,5%, антисептики для рук и мыло хозяйственное - на 0,4%, соски (пустышки) детские, пасты зубные - на 0,3%, санитарно-гигиенические маски (медицинские) - на 0,2%, мыло туалетное - на 0,1%. Цены на щетки зубные и подгузники детские снизились на 0,4% и 0,3% соответственно.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: легковые автомобили отечественные новые - на 6,0%, коньки - на 4,0%, флеш-накопители USB и шкафы-вешалки для прихожей - на 2,3%, женские меховые пальто и дубленки, дрова, свежесрезанные цветы, пена для бритья, полотенца кухонные, лопаты садовые, легковые автомобили импортные подержанные, часы наручные, бритвенные станки, игрушки пластмассовые, кресла детские автомобильные, фотоаппараты, авторучки шариковые, наборы фломастеров, отдельные виды одежды, белья, обуви, трикотажных изделий, тканей и мебели - на 0,8-2,1%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов снизились цены: на электроутюги - на 1,3%, холодильники бытовые - на 1,0%, электрочайники - на 0,7%, дрели электрические и электропылесосы напольные - на 0,5%, триммеры - на 0,4%. Лампы светодиодные подорожали на 0,9%, батарейки электрические типа АА - на 0,7%, лампы энергосберегающие - на 0,5%, печи микроволновые - на 0,4%.