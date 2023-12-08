Бизнес накажут за подорожание продуктов на 30%

8 декабря. FINMARKET.RU - Крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованныена. Речь о случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла такой законопроект в правительство, сообщают "Известия". Ограничение должно действовать до конца 2024 года. Нарушителям сначала будут выдавать предписания, следующий шаг — возбуждение дела. Но эксперты увидели риски для компаний при таком регулировании: бизнес могут привлечь к ответственности без дополнительных объяснений.

В этом году вмаксимально динамично дорожали яйца, курятина, но регуляторы не фиксировали повышения розничной стоимости в 30%. Как следует из последних данных Росстата за октябрь, в 2023-м цена куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с прошлым октябрем, мяса птицы — на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8%. Бизнес пояснял, что такая динамика связана с подорожанием материально-технических ресурсов и их транспортировки из-за увеличения цены газомоторного топлива. Кроме того, выросли затраты на обслуживание оборудования, а также расходы на доставку грузов, ТО и ремонт автопарка.

Есливыявит признаки нарушения, то компания получит предупреждение, его игнорирование грозит возбуждением дела. Также могут быть назначены штрафы: для юридических лиц — до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей), следует из поправок в КоАП, которые также представила служба (есть у "Известий"). Там уточнили, что законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозяйствующих субъектов на рынке, при этом такие меры будут носить временный характер. Закон должен вступить в силу с момента его опубликования, на данный момент предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года, следует из документов.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова уточнили, что поручение разработать законопроект ФАС получила в сентябре. В кабмине получили проект, уточнил источник в правительстве.

Сейчас в РФ есть два инструмента для стабилизации цен: если на какой-то товар они резко повысились на 10%, правительство имеет право вмешаться в регулирование и определить предельно допустимую стоимость на товар, и второе — добровольное обязательство ритейлеров по ограничению наценки на социально значимые продукты в 5%.

Главная новация законопроекта ФАС — легализация такого понятия, как "экономически необоснованная цена", в первую очередь в отношении товаров массового спроса, сказали "Известиям" в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ). По сути, это означает существенное расширение возможностей по вмешательству регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке. Из рисков в ИРПЭ выделили усиление государственного контроля за участниками рынка, в первую очередь за ритейлерами. Например, их смогут чаще проверять, предположили в институте.