Депутаты предлагают выплачивать пособие по уходу за ребенком до 3 лет

8 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект о продлении периода выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет, сообщает "Российская газета". Законопроект разработан депутатами фракции ЛДПР.

Касаться это будет единственных родителей (матери или отца), осуществляющих уход за ребенком, а также граждан, воспитывающих детей-инвалидов.

Сегодня ежемесячноевыплачивается родителям до достижения ребенком полутора лет, в то время, как отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком 3-х лет.

"Ежемесячное пособие по уходу за ребенком застрахованным лицам выплачивается согласно статье 112 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" в размере 40% среднего заработка.

"В первые полтора года после рождения ребенка родитель (мама, папа, другие родственники - в зависимости от того, кто находится в отпуске по уходу за ребенком) получает пособие в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера (в 2023 году это чуть более 8,5 тыс. рублей). Размер максимального пособия в этом году более 33 тыс. рублей. Такое пособие получают работавшие до декрета родители. После того, как ребенку исполнится 1,5 года, родитель уже ничего не получает", - уточняет один из авторов законодательной инициативы - глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В 2024 году для работающих до родов родителей максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тыс. рублей в месяц. В 2025 году - еще на 10 тысяч больше.

Нилов отмечает, что одинокие родители и те, кто воспитывают детей с особенностями развития, в числе уязвимых категорий. Одиноким сложно совмещать работу и воспитание совсем маленького ребенка. Еще сложнее воспитывать детей с инвалидностью. Поэтому, как подчеркивает депутат, таким родителям нужны дополнительные социальные гарантии - данным категориям граждан необходимы выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Если законопроект найдет поддержку, то вступление его в силу предусматривается с 1 июля 2024 года.