Какие доходы не учтут при назначении единого пособия

8 декабря. FINMARKET.RU - Правительство расширило список доходов семьи, которые не будут учитываться при назначении единого пособия. Для многих семей, у которых среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (ПМ), эти нововведения имеют существенное значение, уверены эксперты Общественной палаты. Ведь даже незначительное превышение уровня дохода над ПМ фактически лишает их возможности получать ежемесячную поддержку в виде единого пособия. Кроме того, с мая 2024 года вступят в силу новые изменения в правилах учета алиментов, пишут "Известия".

Проценты по счетам опекаемых детей и доходы несовершеннолетних от всевозможных подработок больше не учитываются при оценке доходов семьи для назначения единого пособия, следует из правительственного постановления.

"Все эти изменения были приняты по просьбе граждан, — рассказал в беседе с "Известиями" глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — Если раньше ученики старших классов, колледжа или университета, которым еще не исполнилось 18 лет, подрабатывали, то их доходы учитывались в общий доход семьи. Из-за этого семья могла утратить право на получение пособия или получать его в меньшем размере. Теперь ситуация изменилась — такие доходы при рассмотрении права на получения пособия учитываться больше не будут".

Данный документ своевременно расширяет перечень доходов, которые не рассматриваются при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, сказала "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Также больше не принимаются в расчет единовременные денежные поощрения, выплачиваемые при присвоении звания "Мать-героиня", при награждении орденом "Родительская слава" и медалью ордена "Родительская слава"».

"Этим постановлением уточняется и порядок учета сумм алиментов, — сказала депутат Елена Цунаева. — В частности, в случае установления алиментов судом они будут учитываться по объему фактически поступивших денежных средств".

Однако если родители договорились о сумме алиментов самостоятельно, то при расчете среднедушевого дохода будет рассматриваться заявленная родителями сумма, но не меньше гарантированного Семейным кодексом размера алиментов (четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трех и более детей).

Изменятся и правила назначения пособия самозанятым. Оно будет гарантировано только в том случае, если годовой доход от такой деятельности превышает два минимальных размера оплаты труда при регулярном заработке. Как отмечается на сайте Минтруда, такое правило не коснется тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода. Кроме того, минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не коснутся граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему "правилу нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Порой, пишет газета, ситуация для семей с детьми складывается таким образом, что дополнительные несколько рублей лишают семью пособия.

"Поэтому в таких условиях семьи либо скрывают дополнительный заработок, либо отказываются от него, боятся заработать чуть выше установленного минимума, чтобы сохранить пособие, — замечает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты"Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Юрист Ассоциации организации по защите семьи Алексей Паневин убежден, что нововведения позволят снизить число фиктивных расторжений браков в РФ ради получения пособия.

Перечень доходов, которые не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи, со временем, скорее всего, продолжит расширяться, отмечает Елена Цунаева. Например, сейчас при оценке нуждаемости во внимание не берут единовременные выплаты военнослужащим или членам их семей за ущерб жизни или здоровью.

Изменения коснуться очень небольшого количества граждан и семей и не окажут принципиального влияния на количество получателей пособий, полагает экс-министр труда РФ, депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева.