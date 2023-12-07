Эксперты ждут десятки российских IPO в ближайшие годы

7 декабря. FINMARKET.RU - Российский рынок способен справиться с бумом российских IPO и с 40 небольшими размещениями на горизонте нескольких лет, говорят опрошенные "Ведомостями" аналитики. Московская биржа ожидает проведения порядка 10 IPO в 2023 г., а в ближайшие несколько лет - до 40, говорил в июле председатель правления торговой площадки Юрий Денисов. Директор департамента по работе с эмитентами Наталья Логинова на конференции "Ведомостей" уточнила, что речь идет о прогнозе на горизонте трех лет.

Аналитик "Алор брокера" Павел Веревкин видит нейтральный сценарий при относительно благоприятной конъюнктуре рынка - 20 IPO в 2024 г. объемом около 100-120 млрд руб. Руководитель управления корпоративных финансов "Финама" Алексей Курасов считает, что сейчас на рынке есть деньги на 5-10 небольших IPO объемом по 3-5 млрд руб. каждое.

В среднесрочной перспективе озвучиваемые 10-40 новых имен выглядят реалистично, считает руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов "Цифра брокера" Анастасия Пузанова. По ее мнению, физлица располагают рублем, которым можно "проголосовать" за привлекательную для них компанию. По состоянию на октябрь 2023 г. порядка 80 млрд руб. оборота рынка акций пришлось на физлиц и еще более 41 трлн руб. физлица хранят на банковских депозитах.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" уверены в том, что денег на участие в заявленных IPO у инвесторов достаточно, вопрос только в оценке выходящих на биржу компаний. Пока самый крупный эмитент из предстоящих IPO - это Совкомбанк, который планирует привлечь 10 млрд руб.: банк оценен в 200 млрд руб.

Одним из основных тезисов, обсуждаемых на конференции, стал вывод о нехватке институциональных инвесторов. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, они должны закрыть ту дыру, которая образовалась с уходом нерезидентов, но их роль по-прежнему невелика и делается недостаточно, чтобы они эту задачу выполнили.