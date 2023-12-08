Добавить стране угля

8 декабря. FINMARKET.RU -угля в случае снятия ограничений со стороны железнодорожной инфраструктуры может вырасти в России к 2030 году более чем на 20% в сравнении с 2022 года - до 525-526 млн т в год, говорится в докладе Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), на который ссылаются "Ведомости".

Но увеличение добычи возможно только при отсутствии инфраструктурных ограничений со стороны РЖД. По мнению ИПЕМ, государству "целесообразно дополнительно нарастить объем инвестиций в железнодорожный транспорт за счет финансирования из бюджета": ограничить нагрузку на клиентов железных дорог, замещая инвестсоставляющую в тарифе федеральным финансированием. Прирост добычи угля в России, по мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, может быть обеспечен преимущественно за счет экспортоориентированных проектов. К ним относится, в частности, разработка крупного Эльгинского месторождения коксующегося угля, где добыча должна выйти на проектный уровень после ввода в строй железнодорожной ветки Эльга - Чумикан.