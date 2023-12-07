Прорабатывается вопрос об обнулении импортных пошлин на мясо кур и яйца

7 декабря. FINMARKET.RU -РФ, заявивший ранее, что может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на яйца, прорабатывает такое же решение и в отношении некоторых видов курятины.

"Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Минсельхоз отмечает, что за 10 месяцев производство мяса птицы в сельхозорганизациях увеличилось до 5,37 млн тонн, яиц - до 31,74 млрд штук. Положительная динамика сохранится, прогнозирует Минсельхоз.

"Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Минсельхоз напомнил, что речь идет о том, что с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов, с 1 декабря расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств, ведется совместная работа с Минпромторгом по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, ФАС проводит проверки производителей мяса курицы и яиц.

При этом отмечается, что в настоящее время цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю, по данным Росстата, показали некоторое снижение.

Потребительские цены на мясо кур за неделю с 28 ноября по 4 декабря снизились на 0,1%, сообщил вчера Росстат. Неделей ранее еще сохранялся рост в 0,02%. Медленно начали "сдавать позиции" темпы роста цен на яйца - на минувшей неделе они составили 4,2% против 4,4% неделей ранее. Однако этот показатель, за исключением некоторых видов плодоовощной продукции, продолжает оставаться самым высоким на продовольственном рынке. С начала года цены на курятину повысились на 30,1%, на яйца - на 42,4%.

Между тем, как заявила на прошлой неделе заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова в комментарии к планам обнулить пошлину на импорт яиц, птицеводы категорически против таких намерений. "Нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами", - сказала она.