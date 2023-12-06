Деятельность "Почты России" проверит Счетная палата

6 декабря. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) в конце ноября 2023 г. по предложению Госдумы инициировала проверку деятельности АО "Почта России", рассказал "Ведомостям" представитель контрольного органа. Этапройдет независимо от аудита Федерального казначейства, инициатором которого выступал совет директоров "Почты России", подчеркнул представитель ведомства. "Начато контрольное мероприятие в отношении АО "Почта России". Проверяемый период - с 2020 по 2023 г. включительно", - пояснил собеседник. Итоги проверкипланирует представить во второй половине 2024 г.

В конце ноября 2023 г. на заседании комитета по собственности Госдумы были представлены предварительные итоги аудита Федерального казначейства, выявившие потери "Почты" в 24,5 млрд руб., писали "Ведомости" 30 ноября. Как считают аудиторы, к таким итогам привели различные факторы, включая санкции, а также ряд решений руководства госкомпании по управлению недвижимым имуществом "Почты", рост зарплат линейного персонала, топ-менеджеров и руководителей дочерних структур оператора, а также запуск ряда неэффективных проектов, например "постаматов".

"СП является главным национальным независимым аудитором госбюджета, казначейство - контролер хозяйственной деятельности с публичным участием, например, в сфере организации госзакупок", - поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, СП занимается оценкой эффективности и правомерности формирования и исполнения бюджета страны, а также внебюджетных фондов.

Федеральное казначейство занимается проверками хозяйственных операций, в которых задействован госбюджет, - например, деятельности госкорпораций, операций в рамках госзакупок и др., продолжает она. Казначейство подотчетно Минфину и является органом исполнительной власти, а СП подчиняется напрямую Федеральному собранию и не относится ни к одной из действующих ветвей власти - ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной - и является высшим органом внешнего госаудита, отметила Левашенко.