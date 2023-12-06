Предновогодний дефицит курьеров оценивается в 200 тысяч

6 декабря. FINMARKET.RU - Компании начали активный поиск временных сотрудников на предновогодние недели и Новый год, сообщили "Российской газете" участники рынка.

Рост числа вакансий с предложением временной работы/подработки на предновогодний период и новогодние каникулы отмечен во всех округах России, сообщили в SuperJob. Самый большой рост спроса приходится на сферы доставки и торговли, особенно на интернет-торговлю.

Повышенным спросом пользуются сборщики заказов, кладовщики, продавцы и. Причем, на рынке сформировалсямногих сотрудников. "Спрос на курьеров, водителей-курьеров в службах доставки вырос в среднем на треть, в целом по стране не хватает 200 тыс. курьеров, кратно увеличился спрос на водителей грузовиков - дефицит превышает 50 тыс. Серьезный дефицит младшего линейного персонала на складах: сборщиков/комплектовщиков", - рассказал президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС) Александр Митюков.

"Сложнее всего найти кладовщиков и курьеров. В пиковый период эта задача стоит особенно остро для всех служб доставки", - подтвердили "РГ" в пресс-службе СДЭК. Ситуация стандартная и повторяется каждый год. Поэтому компании заблаговременно начинают подбор персонала, расширяют штат курьеров, чтобы нехватку сотрудников не заметили клиенты и срок доставки заказов не увеличился.

Бороться за недостающие кадры компании готовы с помощью зарплат. За год зарплата упаковщиков выросла на 16%, а кладовщиков на 12%, посчитали в "Авито Работа". Больше всего в предновогодние недели готовы платить водителям-курьерам - в среднем 95 тыс. руб. в месяц.