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06 декабря 2023 года 09:45
Adidas и Reebok нашли пути вернуться в РФ
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Сергей Карпухин/ТАСС
6 декабря. FINMARKET.RU - Продукция Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. Эта компания уже продает одежду и обувь от Nike - еще одного зарубежного ритейлера, решившего свернуть бизнес в РФ после начала СВО. О том, что Lestate будет развивать сеть монобрендовых магазинов с товарами от Adidas и Reebok под вывеской ASP, "Коммерсанту" рассказал руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. Lestate еще до ухода Adidas и Reebok из РФ напрямую поставляла их продукцию в страну. Такая схема дистрибуции, по словам Комиссарова, сохранится и для поддержания ассортимента в магазинах ASP. Однако новые торговые точки не обязательно займут помещения, которые Adidas арендовал в России. В августе т.г. стало известно о передаче Adidas в субаренду Lamoda части своих площадей, на базе которых планируется развивать мультибрендовую сеть Lamoda Sport. Первый такой магазин откроется до конца этого года, сообщили "Ъ" в компании. А российское подразделение Reebok перешло турецкому FLO Retailing, открывшему на месте магазинов западного бренда мультибрендовые магазины Sneaker Box.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, спортбренды, рынок, возврат
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