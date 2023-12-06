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06 декабря 2023 года 09:21
Риски ухода из РФ иностранных торговых сетей исключать нельзя
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Михаил Метцель/ТАСС
6 декабря. FINMARKET.RU - В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские "Ашан" и "Атак" и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей. Это следует из письма первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина, пишут "Известия". "Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей", - говорится в документе. Сейчас закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольный рост в субъектах: они не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Но этот запрет сняли в июне 2023 года, тогда из России ушла финская компания Prisma, которая развивала в РФ 15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток"). Благодаря этой сделке удалось сохранить рабочие места сотрудников, доступность продуктов, отметили в Минпромторге. Кроме того, новый якорный арендатор повысил доходы торговых центров, восстановил трафик покупателей в них и т.д. Поэтому Минпромторг и на 2024 год предложил продлить действие этих изменений, позволив отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. Правительство поддержало инициативу - продлить еще на год норму, которая касается возможности выкупа активов иностранных компаний, сказали "Известиям" в пресс-службе. Проект закона уже поступил в кабмин. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, все продуктовые сети с иностранным участием продолжают вести бизнес в стране, "никто никуда не собирается уходить с прибыльного российского рынка". "Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний (персонал, логистическая инфраструктура, сеть поставщиков и прочее), - подчеркнул он. - Ведь мы ни при каких условиях не должны потерять ни одно рабочее место из имеющихся в стране и ни одну из работающих площадок".
Опубликовано Финмаркет
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