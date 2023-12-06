Риски ухода из РФ иностранных торговых сетей исключать нельзя

6 декабря. FINMARKET.RU - В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские "Ашан" и "Атак" и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей. Это следует из письма первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина, пишут "Известия"

"Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняютсяухода с российского рынка указанных торговых сетей", - говорится в документе.

Сейчас закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольный рост в субъектах: они не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Но этот запрет сняли в июне 2023 года, тогда из России ушла финская компания Prisma, которая развивала в15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток"). Благодаря этой сделке удалось сохранить рабочие места сотрудников, доступность продуктов, отметили в Минпромторге. Кроме того, новый якорный арендатор повысил доходы торговых центров, восстановил трафик покупателей в них и т.д.

Поэтому Минпромторг и на 2024 год предложил продлить действие этих изменений, позволив отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. Правительство поддержало инициативу - продлить еще на год норму, которая касается возможности выкупа активов иностранных компаний, сказали "Известиям" в пресс-службе. Проект закона уже поступил в кабмин.

Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, все продуктовые сети с иностранным участием продолжают вести бизнес в стране, "никто никуда не собирается уходить с прибыльного российского рынка".

"Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний (персонал, логистическая инфраструктура, сеть поставщиков и прочее), - подчеркнул он. - Ведь мы ни при каких условиях не должны потерять ни одно рабочее место из имеющихся в стране и ни одну из работающих площадок".