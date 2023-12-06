По итогам года рост инвестиций в основной капитал может стать максимальным за 12 лет

6 декабря. FINMARKET.RU - Рост инвестиций в основнойпо итогам года превысит ожидания правительства и может достичь 10% - это максимум за последние 12 лет, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Основное влияние на увеличение капвложений оказал бюджетный импульс, а также льготная ипотека. В следующем году из-за сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и дефицита кадров рост замедлится, полагают аналитики.

В январе-сентябре 2023 г. общие вложения выросли на 10% по отношению к прошлому году, составив 20,018 трлн руб., следует из данных Росстата. Почти половина вложений за 3 квартала была сделана в нежилую недвижимость (7,24 трлн руб.), еще треть - в машины, оборудование и транспортные средства (5,35 трлн руб.). В объекты интеллектуальной собственности вложили почти 1 трлн руб., в жилые здания - 940 млрд руб.

Самый большой рост инвестиций за этот период пришелся на сферу госуправления, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение (+61%), образование (+26,5%), деятельность в области информации и связи (+26,4%), а также обеспечение электроэнергией, газом и паром (+20,6%). Падение инвестиций произошло в административной деятельности (-14,1%), сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (-3,7%) и строительстве (-3,7%).

В сентябре Минэкономразвития улучшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2023 г. с 0,5% до 6%. В 2024 г. министерство ожидает рост на 2,3%, в 2025-2026 гг. - на 3%.