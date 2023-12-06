Рост экономики РФ начал замедляться, но пока остается выше траектории сбалансированного роста - ЦБ

6 декабря. FINMARKET.RU - Рост российской экономики в 4-м квартале начал замедляться, при этом остается выше траектории сбалансированного роста, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования

"Оперативные данные свидетельствуют о замедлении роста российской экономики в 4-м квартале. При этом сохранились оптимистичные ожидания бизнеса на ближайший год и высокий уровень потребительского оптимизма", - отмечается в докладе.

"В начале 4-го квартала расширение деловой активности, согласно опросам предприятий и данным платежной системы Банка России, несколько замедлилось. Тем не менее, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста сохраняется", - констатируют аналитики ЦБ.

В докладе также отмечается, что "качественное отличие текущего эпизода повышения ключевой ставки от периодов 2014 и 2022 гг. - высокий оптимизм населения относительно будущих доходов".

"Повышение ставки в 2014 и 2022 гг. происходило на фоне роста неопределенности в экономике, что в том числе отражалось в резком ухудшении потребительских настроений и охлаждении спроса. В настоящее времяне сталкивается с резким изменением внешних и внутренних условий, а ситуация на рынке труда поддерживает ожидания дальнейшего роста доходов. Это замедляет реакцию спроса на ужесточение ДКП", - поясняют аналитики ЦБ различия в характере влияния ключевой ставки на спрос.

"Тем самым замедляется переход к сберегательной модели поведения. Чтобы рост спроса больше соответствовал возможностям расширения предложения, может потребоваться продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий", - говорится в обзоре.