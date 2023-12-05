Что разгоняет продовольственную инфляцию

5 декабря. FINMARKET.RU - Более половины удорожания потребительской корзины в октябре этого года объяснялось ростом цен на продовольственные товары (без учета плодоовощной продукции), пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на мнение аналитиков Института Гайдара.

В ноябре повышенная динамика цен на продовольствие ускорилась еще до 3,1% с 1% в октябре. В годовом выражении в ноябре продовольственные цены росли заметно быстрее стоимости общей потребительской корзины - плюс 9,1% против 7,8%. С целью сдержать ускоренный рост цен на социально значимые продукты питания власти прибегают к запрету экспорта отдельных видов продукции. Были введены ограничения на вывоз яиц и мяса птицы, а затем правительство запретило экспорт твердых сортов пшеницы. Совместно с Минэкономики Минсельхоз также инициировал установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС.