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05 декабря 2023 года 10:50
Что разгоняет продовольственную инфляцию
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Эрик Романенко/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - Более половины удорожания потребительской корзины в октябре этого года объяснялось ростом цен на продовольственные товары (без учета плодоовощной продукции), пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на мнение аналитиков Института Гайдара. В ноябре повышенная динамика цен на продовольствие ускорилась еще до 3,1% с 1% в октябре. В годовом выражении в ноябре продовольственные цены росли заметно быстрее стоимости общей потребительской корзины - плюс 9,1% против 7,8%. С целью сдержать ускоренный рост цен на социально значимые продукты питания власти прибегают к запрету экспорта отдельных видов продукции. Были введены ограничения на вывоз яиц и мяса птицы, а затем правительство запретило экспорт твердых сортов пшеницы. Совместно с Минэкономики Минсельхоз также инициировал установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС.
Опубликовано Финмаркет
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