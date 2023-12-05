Социальные пакеты компаний становятся все шире

5 декабря. FINMARKET.RU - Социальные пакеты компаний последнее время становятся все шире, пишет "Российская газета" . А все потому, что рынок труда становится все более жестким для работодателя, говорит Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Соцпакет относится к традиционным способам борьбы за кадры. "Работодателю выгоднее предоставлять сотрудникам услуги, чем постоянно увеличивать заработную плату", - считает доцент кафедры управления персоналом, к.э.н. ГУУ Анастасия Лобачева. Дополнительные поощрения достаточно сильно увеличивают платежную ведомость работодателя. "При этом можно сэкономить на размере фонда оплаты труда и, соответственно, - на налоговых отчислениях", - поясняет Максимов.

Компенсационный пакет - то есть набор добровольных корпоративных бонусов сверх тех, что гарантированы ТК РФ, есть сегодня у 95% компаний, и лишь 5% предоставляют социальные гарантии строго по ТК РФ, сообщили в SuperJob.

Сегодня в каждой второй компании предлагается обучение за счет работодателя, сообщили в сервисе SuperJob. Также половина руководителей считает частью соцпакета проведение корпоративных мероприятий за счет компании и подарки к праздничным датам.

Среди бонусов, которые включают компании в социальный пакет: компенсация расходов на связь и интернет, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.

В четверти компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. Также каждый пятый работодатель предоставляет работникам служебный транспорт. Чаще всего это делают промышленные предприятия, которые расположены в удалении от остановок общественного транспорта.