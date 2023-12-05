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05 декабря 2023 года 10:02
В РФ выросли продажи карт памяти
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - За январь-октябрь 2023 года онлайн продано на 70% больше карт памяти для смартфонов, дронов, камер и т. д., чем за тот же период прошлого года, - в целом 2,9 млн штук, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с данными аналитического агентства GFK. По его информации, в деньгах рынок вырос на 27%, до 2,2 млрд руб. Более половины на нем (58%) заняли карты памяти формата micro-sdxc, которые используются в смартфонах, дронах, видеокамерах и др., за год их продажи удвоились. Лидером, уточнил собеседник газеты, остается американская Kingstone с 26%, следом с 8% идет американская Sandisk и китайская Netac с 7%. По данным МТС, в рознице и онлайн за десять месяцев продано 5,5 млн карт на 4,7 млрд руб., что больше на 7% в штуках и на 28% в деньгах год к году: "Тенденцию можно объяснить ростом продаж китайских телефонов, которые, как правило, оснащены слотом для дополнительной памяти. Сейчас на российском рынке доля китайских смартфонов составляет 85% в штуках". В "Яндекс Маркете" сообщили, что продажи карт памяти на площадке с января по октябрь удвоились в штуках, а в деньгах выросли в 1,7 раза:
Опубликовано Финмаркет
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