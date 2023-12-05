Операторы смогут проиндексировать цены на связь выше инфляции

5 декабря. FINMARKET.RU - Сотовые операторы смогут проиндексировать цены навыше уровня инфляции. Это предусматривает целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 г. Документ был утвержден правительством 4 декабря. Но для того, чтобы реализовать этот сценарий, операторы должны будут взять на себя обязательства по развитию новых поколений связи, современных технологий и также по строительству инфраструктуры на новых территориях (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), следует из документа, пишут "Ведомости"

Сейчасцен на услуги связи не регулируется. С апреля до конца 2022 г. действовали рекомендации ФАС, регламентирующие повышение тарифов на связь: операторы могли индексировать их не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели. О продлении документа правительство не сообщало. В декабре 2022 г. ФАС начала очередное расследование повышения тарифов операторами связи «Мегафон» и Tele2. «Мегафон» был признан виновным лишь 30 ноября 2023 г. По делу Tele2 решение так и не было принято.

Но и до 2022 г., и сейчас ФАС может оштрафовать оператора за повышение тарифов, если сочтет индексацию необоснованной или если оператор, например, не уведомит заранее службу о таких планах.

Возможность индексировать тарифы выше уровня инфляции Минцифры предусмотрело в стратегии развития отрасли, представленной еще летом. Но в сентябре 2023 г. ФАС выступала против этого предложения, писали «Ведомости».

В стратегии, которая в итоге была утверждена правительством 4 декабря, прописаны два сценария – базовый и целевой. Базовый предусматривает «переход к более высоким темпам роста тарифов на услуги связи, чем те, которые имели место в прошедшие годы, но не выше прогнозной динамики индекса потребительских цен» (ИПЦ – потребительской инфляции).

Целевой сценарий предусматривает достижение целей стратегии в полном объеме, развитие сетей связи новых поколений, внедрение новых технологий, реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе «в новых сегментах и на новых территориях». Порядок реализации таких проектов на новых территориях в стратегии не прописан.